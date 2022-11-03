الاحتلال يفرج عن أسير من جنين معتقل منذ 2004

فلسطين المحتلة - الرأي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد صالح محمود حسين من مدينة جنين، بعد قضائه 18عاماً في سجون الاحتلال.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير حسين من سجن النقب، على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير حسين عام 2004.

وأكد حسين بعد الإفراج عنه، على رسالة الأسرى بالوحدة الوطنية والتصدي لكل ما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وحول وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال، قال حسين إن قوات الاحتلال تواصل سياسة عزل الأسرى وحرمانهم من الزيارات وأبسط حقوقهم، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، كما تواصل سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم لهم على المسكنات.