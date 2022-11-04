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حالة من التوتر تسود سجني "عوفر" و "النقب"

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:35

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تسود حالة من التوتر في سجني "عوفر"، و"النقب" على خلفية نقل المعتقل الإداري رائد ريان إلى سجن "النقب" تعسفيًا، واستمرار تنصل إدارة السّجون من الاتفاق الخاص بقضيته.

وخاض ريان إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 113 يومًا، وعلّقه بعد اتفاق جرى بين ممثلي الأسرى، وإدارة السّجون بحيث يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة ستة شهور جديدة. بحسب ما ذكر نادي الأسير.

‏وكان أكثر من 40 أسيرًا في سجني (النقب، وعوفر)، أعلنوا استعدادهم لخوض إضراب احتجاجي رفضًا لذلك، وجرى تسليم قائمة بالأسماء لإدارة السّجون. كما أشار النادي.

‏يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان وهو من بلدة بيت دقو/ القدس، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وجرى تحويله للاعتقال الإداري

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