طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات وسط القطاع

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، سلسة غارات جوية على وسط قطاع غزة، مستهدفا موقعين للمقاومة الفلسطينية.

وقال مراسلنا :" إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع “اف 16” وطائرات مسيرة، شنت 10 غارات جوية على موقع “الكتيبة 13” في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأضاف :" أن تلك الطائرات عادت وقصفت موقع “عيسى البطران” الواقع على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع الامر الذي الحق دماراً كبيرا في الموقعين دون تسجيل أصابات بالارواح ، كما أدى القصف الى انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي

وقال المحلل العسكري في موقع “والا” العبري، أمير بوخبوط: أنه تم إسقاط قرابة 20 طناً من قنابل “HA” على موقعين للمقاومة، عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلال قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم

وزعم الاحتلال في وقت سابق من الليل بانه تعرض لقصف اربعة صواريخ انطلقت من قطاع غزة على مستوطنات العين الثالثة ونيريم وكوسوفيم .