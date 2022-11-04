

يقترب الشتاء ويزداد معه خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد علاوة على فيروس كورونا، لذا يجب تعزيز جهاز المناعة بإعطاء جسمك أفضل الأطعمة والفواكه التي تساعد على تعزيز المناعة، ويعتبر فيتامين C أو حمض الأسكوربيك من العناصر الغذائية الرائعة التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة، فى هذا التقرير 6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة



1- البرتقال

يعتبر البرتقال من أكثر المصادر غنى بفيتامين سي، و 100 جرام من البرتقال تحتوي على حوالي 53.2 مجم من فيتامين سي، و يساعد ذلك في حماية الخلايا من التلف ويزيد من الكولاجين ويحسن البشرة، والأهم من ذلك أنه يقوي جهاز المناعة، وهو نظام الدفاع الرئيسي لجسمك.



2- البروكلي



يقال إن 100 جرام من البروكلي يحتوي على 89.2 مجم من فيتامين سي، ويقال إن نصف كوب من البروكلي المطهو على البخار يوفر 57٪ من الاحتياجات الأساسية للجسم من فيتامين سي ، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل الألياف والبروتين والبوتاسيوم.



3- الفلفل الرومي



الفلفل الحلو يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين سي، وفقًا للتقارير ، يوفر الفلفل الحلو ما يصل إلى 169 ٪ من المدخول الغذائي الموصى به.



4- الكرنب



الكرنب غني بفيتامين سي أكثر من معظم الخضراوات الأخرى إنه في الواقع أحد أفضل مصادر فيتامين سي في العالم ، ويقال إن 100 جرام من الكرنب تحتوي على 120 ملليجرام من فيتامين سي وأفضل ما في هذه الخضروات هو أنها محملة أيضًا بالفيتامينات A و K ، وحمض الفوليك.



5- الفراولة



الفراولة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى ، والتي تساعد في تقليل مخاطر الحالات الصحية الخطيرة مثل السرطان والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

يحتوي كوب واحد من الفراولة على ما يقرب من 90 مجم من فيتامين سي ، كما أنه مصدر ممتاز للماغنيسيوم والفوسفور.



6- الطماطم



بينما تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الغذائية الحيوية ، إلا أنها غنية جدًا بفيتامين سي.

تشير التقارير إلى أن حبة طماطم متوسطة الحجم يمكن أن توفر حوالي 28٪ من المدخول اليومي من فيتامين سي للجسم، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفيتامينات B و E والعناصر الغذائية الأخرى.





