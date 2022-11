"سناب شات" تقدم خدمة التسوق عبر الواقع المعزز قبل الطلب

تستخدم سناب عدسات سناب شات لمساعدة الأشخاص فعليًا على تجربة الملابس لفترة من الوقت، وقد تعاونت الشركة مع شريك بارز آخر. سيتمكن المستخدمون قريبًا من رؤية كيف تبدو أنماط النظارات من أمازون العالمية على وجوههم قبل الطلب.



ستتمكن من تجربة عدسات الواقع المعزز هذه عبر الملف الشخصيamazonfashion أو Lens Explorer (في علامتي التبويب For You and Dress Up) أو Snapchat Camera Lens Carousel.



يتضمن ملف تعريف أمازون فاشون علامة تبويب تسوق، حيث يمكنك تصفح مجموعة متنوعة من أنماط النظارات وربما شراء زوج منها حسبما نقل موقع Engadget.



عملت الشركات على معايير الأصول ثلاثية الأبعاد التي تعمل مع تقنية Snap's AR Try-On. باستخدام تقنية وعدسات Amazon 3D Asset ، يمكنهم تقديم معلومات محدثة ديناميكيًا لمستخدمي سناب شات ، بما في ذلك مجموعة محدثة من النظارات وتفاصيل المنتج والتوافر. لذلك إذا تغير سعر المنتج أو تم بيعه، فستتمكن أمازون من تحديث العدسات في الوقت الفعلي بهذه المعلومات.



وتخطط Snap و Amazon لتوسيع الشراكة لتشمل فئات أخرى من الملابس في المستقبل.