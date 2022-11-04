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ردا على القصف الاسرائيلي فجراً

"حماس ":سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا وأرضنا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

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عقبت كتائب الشهيد عزالدين القسام، صباح اليوم الجمعة، على قصف الاحتلال لأحد مواقعها العسكرية وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم فجر اليوم على استهداف موقع "الكتيبة ١٣" التابع للكتائب على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، مشيرة إلى أن مضاداتها الأرضية تصدت للطيران الاسرائيلي المعادي.

وأكدت الكتائب، أنها ستبقى رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون".

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت بأكثر من 15 صاروخاً، موقعاً يتبع لكتائب القسام في وسط قطاع غزة.

وتسبّب القصف الإسرائيلي، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في وسط القطاع

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