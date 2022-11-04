الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي

فلسطين المحتلة - الرأي

أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجدين الأقصى في القدس والإبراهيمي في الخليل، إضافة لعدة مساجد بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن ساحات ومصليات المسجد الأقصى امتلأت بأعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.

كما شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا بالمصلين الذين سعوا للرباط في المسجد حماية له من أخطار الاستيطان والاحتلال، وتأكيدا على أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد.

واستقبلت التكية الإبراهيمية في الخليل مئات المواطنين فجر الرباط العظيم في فجر اليوم الجمعة، وقدمت للمصلين المشروبات الساخنة والحلوى.

يشار إلى أن حملة “الفجر العظيم” تأتي لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.