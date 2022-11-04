هنية يستنكر القصف الإسرائيلي لملعب رياضي في المحافظة الوسطى

غزة-الرأي

استنكر عبد السلام هنية الأمين العام المساع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الجمعة، القصف الاسرائيلي الذي تعرض له ملعب "المعمورة" في المحافظة الوسطى لغزة.



وطالب هنية المجتمع الدولي بموقف واضح لحماية الرياضيين والمنشآت الرياضية ووقف هذه الجرائم، خاصة من المؤسسات الرياضية الدولية، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال الذي لم يلتزم بأي اتفاقيات أو التزامات بعدم استهداف أو المس بالرياضة الفلسطينية.



وناشد هنية المؤسسات الدولية والرياضية بإدانة القصف الذي تعرض له الملعب البلدي ولجم جرائم الاحتلال وكشف زيف المحتل المجرم أمام العالم بتدميره واستهدافه للمنشآت الرياضية في قطاع غزة بعد أن استطاعت رياضتنا من تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى العربي والدولي.



وأكد هنية أن الاحتلال يتمادى في قصف الملاعب والمنشآن الرياضية، بسبب عجز المجتمع الدولي الرياضي الاعمى أمام هذا الاحتلال، مبيناً أن القيادة الدولية الرياضية سخرت كل إمكانياتها على كل المستويات من أجل أوكرانيا.



ووجه هنية التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني على صموده في وجه الجرائم الصهيونية، مؤكداً على الثبات الأسطوري لشعبنا البطل حتى تحقيق المطالب العادلة بفك الحصار ووقف العدوان.

