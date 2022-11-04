الأسير "الطيطي" يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 18

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير سبع الطيطي (33عاماً) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي.

ويأتي إضراب "الطيطي" احتجاجاً على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

ويعتقل الاحتلال سبع، منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، وهو يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وصدر بحق الأسير حكماً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد الاحتلال له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن "الطيطي" هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".