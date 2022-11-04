وكالة الرأي الفلسطينية رصاصات من غزة تصيب مبانٍ بمستوطنة "سديروت" وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابات إثر 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على أكبر صفقة للتزود بمعدات قتالية بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة إرشادية لمتابعة قطف الزيتون بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "حماس ":سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا وأرضنا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير "الطيطي" يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 18

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير سبع الطيطي (33عاماً) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي.

ويأتي إضراب "الطيطي" احتجاجاً على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

ويعتقل الاحتلال سبع، منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، وهو يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وصدر بحق الأسير حكماً بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد الاحتلال له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن "الطيطي" هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟