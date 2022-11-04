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فصل ضابط و3 جنود إسرائيليين إثر عملية الشهيد "التميمي"

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي، قراراً بفصل ضابط وثلاثة جنود بسبب عملية الشهيد عدي التميمي عند حاجز شعفاط بالقدس المحتلة مؤخراً.

وبحسب القرار فإن المفصولين الأربعة، تجنبوا الدخول في اشتباك مع الشهيد التميمي خلال تنفيذ عمليته الأولى عند حاجز شعفاط والتي قتلت فيها مجندة وإصابة آخرين.

ونقلت مواقع عبرية، أنه سيتم توجيه إنذارين لضابطين آخرين أحدهما يعمل قائد سرية تخدم على الحاجز.

وقرر رئيس "كوخافي" إبعاد أفراد قوة كتيبة شرطة الاحتلال العسكرية التي تخدم على الحاجز والتي كانت المجندة القتيلة تعمل في صفوفها، عن الخدمة بشكل كامل.

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