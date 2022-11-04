وكالة الرأي الفلسطينية إصابات جراء قمع مسيرة سلمية في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون قرية قريوت ويحتجزون مواطنا وكالة الرأي الفلسطينية فصل ضابط و3 جنود إسرائيليين إثر عملية الشهيد "التميمي" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة وحريق إثر مواجهات وهجوم للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الطيطي" يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 18 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يستنكر القصف الإسرائيلي لملعب رياضي في المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية رصاصات من غزة تصيب مبانٍ بمستوطنة "سديروت" وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابات إثر 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي
أخبار » انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:10

111
111

غزة-الراي

 نفذ قسم العلاقات العامة في كلية مجتمع الأقصى ، رحلة محاكاة لزيارة مدينة القدس بعنوان"من قلب القدس " ، لتوعية الطالبات بقضية القدس ومعايشة واقع المقدسين والمرابطات وشحذ الهمم لديهم لنصرة القدس في مدينة أصداء الاعلامية ، بحضور رئيس القسم ا. ختام الكرنز وعدد من المحاضرين .

وتأتي هذه الرحلة بهدف تعريف الطالبات على معالم مدينة القدس؛ لأجل بناء جيل واعٍ بقضيته، مدافعاً عن القدس بالعلم ومحاكاة واقع ومعاناة المقدسيين والمرابطات في المسجد الأقصى وورفع روح الانتماء و تعزيز القيم المقدسية لديهم.

واشتملت الرحلة على العديد من الأنشطة التثقيفية التي تزود الطالبات بمعلومات عم القدس والألعاب الترفيهية التعليمية ،والعديد من الفعاليات المقدسية منها الفطور المقدسي، والعرس الفلسطيني .

وتناولت الطالبات المقلوبة الفلسطينية التي باتت الأكلة المقدسية الشهيرة في باحات المسجد الأقصى محاكاة لما تقوم به المرابطات المقدسيات

بدوره، أشاد د. سعيد تمراز مساعد العميد للشئون الإدارية بالأنشطة اللامنهجية للطلبة التي تعزز القيم لديهم وتنمى مهاراتهم، مؤكدا أن الكلية تدعم هذه الأنشطة وتشجعها. وشكر د. تمراز قسم العلوم الاعلامية لأنه من الأقسام المتميزة في تنفيذ العديد من الأنشطة اللامنهجية، والقائمين على الرحلة لجهودهم .

وأبدت الطالبات سعادتهم برؤية ما يجسد القدس ومعايشة جزء من معاناة المقدسيين؛متمنيات أن تتاح لهم الفرصة الحقيقية لزيارة القدس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟