العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

غزة-الراي

نفذ قسم العلاقات العامة في كلية مجتمع الأقصى ، رحلة محاكاة لزيارة مدينة القدس بعنوان"من قلب القدس " ، لتوعية الطالبات بقضية القدس ومعايشة واقع المقدسين والمرابطات وشحذ الهمم لديهم لنصرة القدس في مدينة أصداء الاعلامية ، بحضور رئيس القسم ا. ختام الكرنز وعدد من المحاضرين .

وتأتي هذه الرحلة بهدف تعريف الطالبات على معالم مدينة القدس؛ لأجل بناء جيل واعٍ بقضيته، مدافعاً عن القدس بالعلم ومحاكاة واقع ومعاناة المقدسيين والمرابطات في المسجد الأقصى وورفع روح الانتماء و تعزيز القيم المقدسية لديهم.

واشتملت الرحلة على العديد من الأنشطة التثقيفية التي تزود الطالبات بمعلومات عم القدس والألعاب الترفيهية التعليمية ،والعديد من الفعاليات المقدسية منها الفطور المقدسي، والعرس الفلسطيني .

وتناولت الطالبات المقلوبة الفلسطينية التي باتت الأكلة المقدسية الشهيرة في باحات المسجد الأقصى محاكاة لما تقوم به المرابطات المقدسيات

بدوره، أشاد د. سعيد تمراز مساعد العميد للشئون الإدارية بالأنشطة اللامنهجية للطلبة التي تعزز القيم لديهم وتنمى مهاراتهم، مؤكدا أن الكلية تدعم هذه الأنشطة وتشجعها. وشكر د. تمراز قسم العلوم الاعلامية لأنه من الأقسام المتميزة في تنفيذ العديد من الأنشطة اللامنهجية، والقائمين على الرحلة لجهودهم .

وأبدت الطالبات سعادتهم برؤية ما يجسد القدس ومعايشة جزء من معاناة المقدسيين؛متمنيات أن تتاح لهم الفرصة الحقيقية لزيارة القدس