الأردن تنظم مسيرة دعماً لـ"الأقصى" والمقاومة بالضفة

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعماً للمقاومة في الضفة الغربية.

ورفض المشاركون في المسيرة التي نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن "وعد بلفور"، الذي منح الاحتلال حق إقامة وطن قومي في فلسطين، معتبرينه "وعدا ممن لا يملك لمن لا يستحق".

وأدان المشاركون التخاذل العربي والدولي تجاه القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً لاعتداءات من جنود الاحتلال المستوطنين.

وطالب المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان "الوفاء لأسود الضفة والشهداء"، الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن الوقت قد حان كي يتحرك الجميع لنصرة للمسجد الأقصى والقدس.

ورددوا هتافات تضامنيةً مع القدس والمرابطين فيها، ورافضةً لانتهاكات المستوطنين المتواصلة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وحرمته.

وعبروا عن وقوفهم إلى جانب المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، والخليل ونابلس وجنين، وجميع مدن الضفة الغربية، التي تتعرض لهجمة شرسة من جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء.

وقال المراقب العام لـ"الإخوان المسلمين"، عبد الحميد الذنيبات، إن "المسيرة تعبر عن رفض الشعب الأردني للاعتراف بشرعية ما أفرزه وعد بلفور المشؤوم، والذي سيبقى طارئاً مؤقتاً مهما طال عليه الزمن، وليس لدينا ذرة شك بأن مصيره إلى زوال".

من جهته؛ قال النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سعود أبو محفوظ، إن هذه المسيرة تأتي تعبيراً من الشعب الأردني على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن "القدس هي بوصلة الأمة الإسلامية، وبوابة السماء، ولا يملك أحد حق التنازل عنها".

وفي سياق متصل، شارك عشرات الفلسطينيين في المحافظة الوسطى في قطاع غزة ظهر اليوم، في مسيرة نظمتها حركة حماس؛ دعماً للمقاومة في الضفة الغربية ونصرةً للمسجد الأقصى، تخللها عرض عسكري، ارتدى المقاومون فيها "عَصْبات" عرين الأسود.