حماس تنظم مسيرة حاشدة " نصرة"للأقصى" ودعماً لمقاومة الضفة

شارك آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة نصرةً للمسجد الأقصى ودعماً للمقاومة في الضفة الغربية، نظمتها حركة حماس في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة، من جميع مساجد المحافظة الوسطى وتجمعت الحشود في الشارع الرئيسي في منطقة "البريج" وسط القطاع.

وتخلل المسيرة عرض عسكري شارك فيه عشرات المقاومون، وارتدوا عُصَب "عرين الأسود"، وحملوا صور الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية الخليل.

والشهيد محمد الجعبري منفذ عملية إطلاق النار في 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين.

وقال القيادي في "حماس" إياد فنونة في كلمة له خلال المسيرة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن المستوطنات في الضفة والقدس "لن تبقى آمنة بعد اليوم"، مؤكداً أن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين.

وجابت المسيرة شوارع المحافظة، حيث رفع المشاركون الأعلام واليافطات داعمين المقاومة الفلسطينية بالضفة، ومنددين بالانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس في الآونة الأخيرة، حيث سجل مركز الأبحاث الفلسطيني "معطى" 1999 عملاً مقوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة، خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي.