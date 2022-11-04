الاحتلال يرفض السماح لمحامي بزيارة أسير من جنين

الداخل المحتل-الرأي:

رفضت سلطات الاحتلال السماح لمحامي بزيارة الأسير "وائل أحمد عبد الرحيم" (33 عامًا) من جنين، المعقتل منذ شهرين، في زنازين العزل بسجن " بيتح تكفا ".

وقال والد الأٍسير، "إن شرطة الاحتلال اعتقلت نجله أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا بالداخل المحتل ، بحجة عدم حيازته تصريح عمل، لكن المحكمة وبتوصية من المخابرات الإسرائيلية رفضت الإفراج عنه وجددت اعتقاله عدة مرات متتالية بذريعة استكمال التحقيق معه".

وأفاد والد الأسير أن جهاز مخابرات الاحتلال ما زال يمنع المحامي من لقاء نجله والإطلاع على أوضاعه وأسباب اعتقاله.

وطالب والد الأسير المؤسسات الإنسانية والدولية التدخل والضغط للسماح بزيارته والإفراج عنه.

يذكر أن عبدالرحيم أسير مريض ومتزوج ولديه 4 أطفال.

القدس دوت كوم.