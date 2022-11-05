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عصير الصبار يعزز صحة الأمعاء ومضاد للالتهاب

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:01

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لا يعرف الكثيرون الفوائد الصحية المذهلة للصبار، بصرف النظر عن أنه يجعل بشرتك أفضل ويمنع التجاعيد، يستخدم الصبار أيضًا في مجموعة متنوعة من مستحضرات الأيورفيدا والمقويات، يعد عصير الصبار من أفضل الطرق لجني فوائده، إن تناول كوب من عصير الصبار على معدة فارغة كل يوم في الصباح مفيد لصحتك تعمل معجزات لصحة أمعائك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الصبار لصحة الأمعاء: تعرف على الفوائد

- يمكن استخدام الصبار كمادة حيوية (للحفاظ على البكتيريا "الجيدة" في أمعائك) بفضل تركيبته الغذائية ، وخاصة الأسيمانان، الجلوكومانان، بوليمرات المانوز (أكيمانوز)، فيتامين أ، فيتامين ب 1، ب 6 وفيتامين سي إلخ.

2-يعتقد أن الصبار له تأثيرات ملين يسببها الألوين الموجود في عصارة نبات الصبار، يحفز Aloin تقلصات القولون ويقلل من امتصاص الماء في الأمعاء، ما يحفز ويلين البراز، على التوالي، ما يساعد في التخفيف من الإمساك.

3- يحتوي الصبار أيضًا على تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنات، ما قد يساعد في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي قد تواجهها بشكل منتظم.

بعض الفوائد الإضافية لشرب عصير الصبار التي يجب أن تعرفها:

يمكن للعصير أن يزيل السموم من جسمك عن طريق التخلص من السموم التي يمكن أن تؤذيك بعدة طرق.

يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن نعم، بعد عملية إزالة السموم، يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الطعام، وبالتالي الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام هذا مرتبط بفقدان الوزن.

يقلل الصبار أيضًا من الالتهابات في الجسم ويعزز المناعة أيضًا، والجميع يعلم أن المناعة الجيدة البناء تساعد الفرد تلقائيًا في إبعاد الكثير من المشكلات الصحية.

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