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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من مدن الضفة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:04

رام الله – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت سبعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل ورام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: حسام فواز السكافي (18 عاما)، وصدام علي الجعبري (24 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في حي الشعابة من مدينة الخليل.

كذلك اعتقل الاحتلال الشاب محمد عناد حنون، من جنين واستولت على مركبته أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

أيضاً قامت وقات الاحتلال باعتقال أربعة مواطنين من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر "فتح" في قرية دير نظام قصي ذياب التميمي، وشقيقه لؤي، إضافة إلى الشقيقين يزن ومازن فضل التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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