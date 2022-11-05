أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل
سعر صرف الدينار: 5.00 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.49 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.15 شيكل
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05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:12
غزة - الرأي:
جاءت صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل
سعر صرف الدينار: 5.00 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.49 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.15 شيكل
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