أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

غزة - الرأي:

جاءت صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.00 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.49 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.15 شيكل