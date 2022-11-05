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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:12

غزة - الرأي:

جاءت صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:

 

سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.00 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.49 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.15 شيكل

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