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إيلون ماسك يفكر في طرح ميزة "تعديل" تغريدات تويتر للجميع

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:18

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بعد الإعلان عن تحقيق الدخل من "العلامات الزرقاء" ، أصبح رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك مستعدًا لإجراء تغيير مهم آخر، حيث يقال إن تويتر سيشهد تغييرًا كبيرًا آخر في المنتجات، فوفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، قد تتيح منصة الشبكات الاجتماعية قريبًا زر تعديل التغريدات لكل مستخدم تويتر.
 
ويضيف التقرير أيضًا أن خيار تحرير التغريدة سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من 7 نوفمبر، وبدأ  تويتر في اختبار الميزة في سبتمبر ، وفي الشهر الماضي بدأت الشركة في طرح خيار تعديل التغريدات لمستخدمي Twitter Blue في كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وإذا كان هذا صحيحًا ، فسيكون هذا ثاني أكبر تغيير على النظام الأساسي بعد الإصلاح في اشتراك Twitter Blue.
 
وسيسمح زر التعديل للمستخدمين بإصلاح الأخطاء الإملائية وإضافة العلامات الفائتة والمزيد، وسيُسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات عدة مرات في إطار زمني مدته 30 دقيقة بعد نشرها، ويقول Twitter أيضًا إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا لكيفية تأثير الميزة على طريقة قراءة الأشخاص للتغريدات وكتابتها والتفاعل معها.
 
وستظهر التغريدات بأيقونة وطابع زمني وتصنيف حتى يتضح للقراء أنه تم تعديل التغريدة الأصلية، ويؤدي الضغط فوق التسمية إلى نقل المشاهدين إلى سجل التعديل الخاص بالتغريدة ، والذي يتضمن الإصدارات السابقة من التغريدة.
 
 
 

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