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يعتبر مخالفة قانونية

معروف يؤكد على رفض نشر صورة لطفل توفي شمال القطاع

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:59

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن نشر صورة لطفل توفي فجر اليوم شمال قطاع غزة، مرفوض شرعًا وعرفًا وأخلاقًاً.

وشدد معروف على حسابة الرسمي في "فيسبوك" أن نشر الصورة يعتبر مخالفة قانونية يتحمل ناشرها كامل المسئولية.

وأكد أن المكتب الإعلامي الحكومي سيتابع الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص بحق كل من ينشرها.

وتم فجر اليوم الاعلان عن وفاة طفل 13 عامًا، من شمال قطاع غزة في ظروف غامضة، حيث وصل للمستشفى الأندونيسي.

ويشار إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمواقع قاموا بنشر خبر عن وفاة الطفل مرفق صورة له وهو متوفى على سرير المستشفى.

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