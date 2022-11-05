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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة المحتلة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:39

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة.

وأفادت، بأن مواجهات اندلعت بالمكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

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