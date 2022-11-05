وكالة الرأي الفلسطينية بايدن يهفو ويعتذر: ابني مات في العراق! وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 293 أسيرًا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر تنويهًا هامًا للأجانب والوافدين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر إحصائية لحركة المعابر خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بغزة تنظم لقاءً تواصلياً لمجلس عائلات حي الدرج وكالة الرأي الفلسطينية معروف يؤكد على رفض نشر صورة لطفل توفي شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تحبط محاولة تهريب 90 فرش حشيش وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2385) السبت 5/11/2022 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم لليوم السبت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات بمحيط جامعة القدس

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:24

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب عشرات الطلبة والمواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلبة والمواطنين وسيارتهم، وتجاه منازل القريبة منها.

كما اندلعت النيران، في الأشجار المحيطة بجامعة القدس، جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟