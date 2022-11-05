مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع"، منازل المواطنين في منطقتي "واد النصارى" و"واد الحصين" شرق الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية بحماية جنود الاحتلال، وهاجموا منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة والنفايات، وأشاعوا بصراخهم وشتمهم المواطنين أجواء من الرعب والهلع بين الأطفال.

وأفادت، بأن اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على المواطنين العزّل وممتلكاتهم سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، موضحا أن هذه الاعتداءات باتت تتم بصورة شبه يومية على مرأى من قوات الاحتلال التي توفّر الحماية للمستوطنين.