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التعليم: تضرر مدرسة بالوسطى جراء قصف الاحتلال الأخير

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:13

الوسطى - الرأي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تضرر مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بمحافظة الوسطى نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يوم الجمعة الماضي.

وقالت الوزارة، إن زجاج العديد من النوافذ قد تحطم وتطايرت بعض الشبابيك من مكانها وتكسرت إطاراتها، كما حدثت تشققات في جدران العديد من الفصول والغرف الإدارية والمرافق المدرسية.

واستنكرت الوزارة هذا العدوان الذي طال المدرسة والمناطق المدنية وروع الأطفال، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى لجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا والمؤسسات التعليمية وطلبة المدارس.

ونوهت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لبناء مدارس لخدمة الطلبة، لكن الاحتلال بكل بساطة وبدون أي مبرر يقصف هذه المدارس ويُلحق الضرر والتخريب فيها.

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