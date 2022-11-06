مدرسة فهمي الجرجاوي تتأهل في مسابقة على المستوى العربي

غزة- الرأي

أعلنت مؤسسة ابتكار لتنمية الابداع بالمملكة الأردنية الهاشمية عن قائمة الفرق التي تأهلت للمرحلة الثانية في مسابقة علماء المستقبل "المستوى العربي"، حيث تمكنت مدرسة فهمي الجرجاوي من مديرية التربية والتعليم شرق غزة من تخطي المرحلة الأولى، لتنافس على الفوز بالجائزة والتي سيتم استكمال تقييم المشاريع المشاركة فيها من قبل فرق التقييم.

وقد تأهلت المدرسة عن مشروعها Smart Water Cleaning Boat الذي تشارك فيه مع عدد من الفرق المتنافسة من العديد من الدول العربية.

يذكر أن مؤسسة ابتكار تُعنى بتنمية قدرات الأطفال والشباب وتمكينهم من خلال تقديم مختلف الخدمات الأكاديمية والتربوية والاجتماعية لهم وللعاملين معهم، وبخاصة في المجالات المتعلقة بالموهبة والإبداع والابتكار.

كما تهتم بتنمية اتجاهات البحث والتقصي للارتقاء بتعليم الشباب وتعليمهم العلوم وتمكين الطلبة الموهوبين من تطوير قدراتهم ومهاراتهم، واكتساب منهجية العلماء في الاكتشاف وحل المشكلات وتوظيف مهارات التفكير الإبداعي.