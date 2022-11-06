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الشفاء الطبي يعقد ورشة عمل حول " تحديث بروتوكولات التعامل مع الجلطات الدماغية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:38

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غزة-الرأي 

عقد قسم الأعصاب بمستشفى الباطنة، ورشة عمل حول " تحديث بروتوكولات التعامل مع الجلطات الدماغية " ألقاها د. شوقي محيسن استشاري المخ والأعصاب ود. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية ود. رويشيل سويس استشارية عناية الأعصاب القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور د. رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة ولفيف من أطباء الأعصاب.

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية تحديث بروتوكولات التعامل مع الجلطات الدماغية بشكل دوري لمتابعة كل جديد بالجلطات الدماغية.

بدوره، أعرب د. لبد عن شكره للدكتورة سويس والحضور للمتابعة الحثية حول أخر التطورات فيما يخص أمراض المخ والأعصاب، والجلطات الدماغية بشكل خاص والتي تعد السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم، وتعتبر ثاني سبب من أسباب الوفاة على مستوى العالم.

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