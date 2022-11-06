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للحامل.. أطعمة ممنوعة أول ثلاثة أشهر أبرزها الأجبان الصفراء

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:40

للحامل.. أطعمة ممنوعة أول ثلاثة أشهر أبرزها الأجبان الصفراء
للحامل.. أطعمة ممنوعة أول ثلاثة أشهر أبرزها الأجبان الصفراء


خلال فترة الحمل يتوجب عدم تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في تعرض الحامل لبعض المضاعفات الصحية وقد تكون السبب في الإجهاض ، ولذا يجب عليهن تجنب تناول بعض الأطعمة خلال الحمل وخاصة أول ثلاثة أشهر، ويقدم هذه الأطعمة “HEALTHLINE”، ومنها: 
 
-الأجبان التي تحتوي علي بكتيريا الليستيريا أي بعض الأجبان الغير مبسطرة، فتناول الحامل لها قد يهدها بالإجهاض، أو إصابة الجنين بمرض خطير، ولذا يجب توخي الحذر، وتجنب تناولها.
 
- البيض الغير مطهوا جيدا يعد خطرا علي صحة المرأة الحامل، ويتسبب في  تعرضها لتسمم الحمل والإجهاض،  والسبب في ذلك زيادة خطر الإصابة ببكتريا السالمونيلا، ولذا  جيب تجنب هذا الطعام في حالة عدم طهوها جيدا خلال الحمل. 
 
- الكبدة من الأطعمة التي يجب تجنبها أول ثلاثة أشهر من الحمل، لأنها تحتوي علي فيتامين أ الذي يعرض الجنين للعيوب الخلقية، ولذا يجب تجنب تناولها أول ثلاثة أشهر من الحمل للحفاظ علي صحة الجنين. 
 
- الأسماك التي تحتوي علي نسبة عالية من الزئبق، تعد من الأطعمة التي تؤثر سلبا علي الجهاز العصبي للأم والجنين، ولذا يجب تجنبها بشكل نهائي خلال هذه الفترة للحفاظ علي الصحة العامة، ومن أشهر أنواعها التونة. 
 
-اللحوم المصنعة، تعد من الأطعمة الخطر التي ييجب تجنب تناولها أثناء فترة الحمل، لأنها خطر كبير يعرض الجنين للإجهاض، وأيضا يزيد من فرص تعرضه للعديد من المشاكل الصحية، فهي غير جيدة النضج، وأيضا مليئة بالدهون. 
 

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