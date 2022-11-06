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Xiaomi تعلن عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة لمحبي التصوير الاحترافي!

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:42

Xiaomi تعلن عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة لمحبي التصوير الاحترافي!
Xiaomi تعلن عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة لمحبي التصوير الاحترافي!

أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي حصل على كاميرا تنافس بقدراتها كاميرات التصوير الاحترافي.

ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+48) بيكسل وحصلت على قدرات تقريب ممتازة، كما صمم إطار الكاميرا فيه ليثبت عليه عدسات خارجية للتصوير الاحترافي، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده(163.2/75/9.1) ملم، وزنه 225 غ.

أما شاشته فأتت من نوع LTPO2 AMOLED  بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 533 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4860 ميي أمبير تعمل مع شاحن تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit

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