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محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير عواودة بكفالة مالية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:06

الأسير خليل عواودة
الأسير خليل عواودة

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن المحكمة الإسرائيلية في مدينة اللد رفضت اليوم الأحد، الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن الأسير خليل عواودة بكفالة مالية.

وذكرت الوزارة، أنه تم عقد جلستي محاكمة للأسير عواودة، الأولى في الرملة لمناقشة لائحة الاتهام المقدمة ضده وتم تأجيلها للسادس من ديسمبر المقبل، والثانية كانت مدينة اللد وهي محكمة الاستئناف ضد استمرار اعتقاله وتم رفض الاستئناف المقدم للإفراج عنه بكفالة مالية.

يذكر أنّ الأسير عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا/ الخليل، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم.

ويعاني الأسير عواودة من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه، ويقبع حتّى اليوم في سجن "الرملة".

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