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العمل تفتتح تخصصات مهنية جديدة لصالح مؤسسة نادي فتيات فلسطين

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:46

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غزة-الرأي 
افتتحت الإدارة العامة للتدريب المهني ، بافتتاح عدة تخصصات مهنية جديدة لصالح مؤسسة نادي فتيات فلسطين.


وشارك في الافتتاح م. أكرم غبن مدير دائرة التطوير والتنظيم المهني، وأ. محمود أبو قمر رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة وطواقم التدريب.


وأكد م. غبن على دور وزارة العمل الفاعل في دعمها للمراكز المهنية المرخصة، التي تساهم في تطوير قدراتها وبرامجها المهنية المعتمدة وفق احتياجات سوق العمل الفلسطيني.


من جانبه، أثنى أ. أبو قمر على جهود وزارة العمل مثمناً اهتمامها ومتابعتها لمراكز التدريب المهني الخاصة والإشراف على برامجها المهنية في سبيل الارتقاء ببرامج مهنية متطورة توائم متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
 

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