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قوات الاحتلال تقتحم غرف الأسرى في سجن "هداريم"

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم" ونفّذت عملية تفتيش واسعة، وخربت مقتنيات الأسرى.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات القمع الإسرائيلية أجرت عملة تفتيش واسعة، وأغلقت السّجن لمدة ثلاث ساعات متتالية

وأشار النادي إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، وحتّى اليوم سُجل تصاعدًا في عمليات الاقتحام، إذ جرى اقتحام قسم الأسرى في سجن "عسقلان"، وقسم (14) في سجن "عوفر"، واليوم في سجن "هداريم".

ويبلغ عدد الأسرى في سجن "هداريم" (80) أسيرًا، غالبيتهم من الأحكام العالية، والمؤبدات ومن قادة الحركة الأسيرة.

يُشار إلى أنّ عمليات القمع والاقتحامات تُشكّل أبرز أدوات السّيطرة والرقابة على الأسرى، والتي تُحاول إدارة السّجن من خلالها ضرب أي حالة "استقرار" داخل أقسام الأسرى.

ومنذ عام 2019، صعّدت إدارة السّجون من تنفيذ عمليات الاقتحام، والتي وصفت بالأعنف منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، لا سيما فيما يتعلق بالاقتحامات التي تُنفذها قوات "المتسادا".

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