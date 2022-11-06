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شركة إسرائيلية تزود المغرب بأنظمة إلكترونية واستخباراتية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت مواقع عبرية، أن شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية وقعت صفقة بنحو 70 مليون دولار لتزويد القوات المسلحة الملكية المغربية بنظام "Alinet" للحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة المعروف باسم (SIGINT).

وأشارت تلك المواقع إلى أن العقد سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف، ستوفر خلاله الشركة الإسرائيلية للقوات المغربية وحدات أنظمة إلكترونية واستخباراتية مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم.

ونقلت عن بيان للشركة الإسرائيلية أنها ستنتج هذه الوحدات صورة أرضية وجوية شاملة وتوفر نظامًا إلكترونيًا، مما يتيح الاستجابات الفعالة للتهديدات الجوية والبرية.

يذكر أن المغرب وقع في نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الاحتلال في مجال التعاون العسكري والأمني، خلال الزيارة الرسمية لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" إلى الرباط.

وفي فبراير الماضي، وقع المغرب اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للاستحواذ على نظام "Barak-MX".

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