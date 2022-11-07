فودافون عمان تطلق جوائز مالية لمن يخترق نظامها الأمني

أطلقت شركة "فودافون عمان"، مسابقة أمام "صائدي الثغرات" لاختبار أنظمة وقدرات الأمن السيبراني لديها.

ودعت الشركة المهتمين بمجال القرصنة الرقمية الأخلاقية للمشاركة، وقدّمت جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال عماني (الريال يساوي 2.5 دولار تقريبا).

ويعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في سلطة عمان، وتتعاون فيه شركة "فودافون" مع منصة "هاكر-وان" لرصد الثغرات البرمجية في أنظمة الشركة.

وأتاحت الشركة للمهتمين بالمشاركة في التحدي موقعا إلكترونيا للتسجيل من خلاله، بعد استيفاء الشروط والقواعد المؤهلة للمشاركة.

وقالت الشركة: "نقدّر خبرة مجتمع الأمن السيبراني ومساعدته في مساعدتنا في الحفاظ على معاييرنا الأمنية العالية.. إذا كنت على علم بوجود ثغرة أمنية قد تؤثر على خدمات أو منتجات فودافون، فيرجى الاتصال بنا عبر الرابط".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "جيفر المعمري" رئيس الأمن السيبراني في "فودافون عمان"، قوله إن "فكرة إطلاق البرنامج جاءت بهدف تعزيز قدرات الشركة في الأمن السيبراني، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مجموعة واسعة من خبراء المجال والمخترقين الأخلاقيين والمهتمين بالتقنية".

وأضاف: "تشير الأبحاث إلى أن كمًّا هائلًا من التحديات الأمنية الجديدة ينبع بشكل رئيس من الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء وبرامج العمل عن بعد. وفي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، فإننا حريصون على متابعة وتقصّي أفضل الممارسات والحلول الداعمة لمواجهة المخاطر السيبرانية".

يشار إلى أن "فودافون عُمان"، بدأت عملياتها التشغيلية في السلطنة من خلال شراكتها مع الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، في يناير/كانون الثاني 2022.