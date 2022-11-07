التعليم: سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة التوجيهي بالدوام المدرسي

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" بالدوام المدرسي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة ونجاحهم وتفوقهم الدراسي وحصولهم على مراتب متقدمة في شهادة الثانوية العامة.

وقالت إنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع الإدارات العامة في الوزارة ومدراء المديريات لطرح وإقرار هذه الإجراءات، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا.

وتتضمن الإجراءات تنفيذ لقاءات توعوية من قبل المعلمين والمرشدين التربويين مع الطلبة وأولياء الأمور تتعلق بأهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي والجد والاجتهاد وعدم التغيب عن الدراسة.

كما تتضمن هذه الإجراءات التزام المعلمين بالخطة الزمنية لتدريس المنهاج، وتدريب الطلبة على الامتحانات من خلال تقديم نماذج امتحانات وزارية مع إجاباتها النموذجية تحاكي الامتحانات الرسمية النهائية، وتفعيل دور المشرفين في متابعة معلمي الثانوية العامة، واستكمال إعداد أسئلة التصنيف الخاصة بالتوجيهي وتعميمها.

إضافة إلى تنفيذ اختبارات لطلبة الثانوية العامة في نهاية كل فترة دراسية ورصد درجاتها على برنامج خدمات الطلبة، وتطبيق اختبار مدرسي في نهاية العام.

ومن هذه الإجراءات أخذ تعهدات من الطلبة وأولياء أمورهم بالالتزام بالدوام الرسمي وفق النظام، حيث سيتم رصد الدوام اليومي للطلبة، وإرسال رسائل sms فورية لأولياء الأمور في حال غياب أبنائهم.

كما سيجري تطبيق تعليمات المادة التاسعة من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 والتي تفيد أنه لكي يكون الطالب نظامياً في التوجيهي فعليه الالتزام بالدوام المدرسي حتى تاريخ 13 إبريل 2023، وعدم الغياب لأكثر من (30) يوماً في العام الدراسي لأي سبب من الأسباب، وعدم الغياب لأكثر من (60) يوماً دراسياً (بعذر رسمي).

وأن الطالب غير الملتزم بالمدة القانونية للدوام وتعليمات المادة التاسعة سيتم حوسبة الإجراءات الخاصة به وعدم تسجيله كمشترك نظامي وعليه التقدم للامتحان كمشترك دراسات خاصة.

ومن ضمن الخطوات أيضا إصدار تقرير شهري حول انتظام دوام طلبة الثانوية العامة وتنظيم حملة إعلامية لتعزيز انتظام الطلبة في الدوام المدرسي.