6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة

10:14النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022

10:21الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر

10:29وزارة الأسرى تعلن عن أسماء أسرى غزة الناجحين في الثانوية العامة

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