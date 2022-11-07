6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إصابة 6 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن 17 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها 6 إصابات واحدة بجروح متوسطة، و5 بجروح طفيفة
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07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:12
غزة - الرأي:
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إصابة 6 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن 17 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها 6 إصابات واحدة بجروح متوسطة، و5 بجروح طفيفة
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10:14النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022