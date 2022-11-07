"هنية" يعلن عن تقديم مبلغ 3000 دولار لإعادة تجهيز ملعب "المعمورة"

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن تقديم مبلغ 3000 دولار لتعويض الشاب محمد غنام عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بملعب "المعمورة" بعد تعرضه لقصف همجي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين في مخيم المغازي.

وكان الشاب غنام 35 عاما وجه مناشدة لمساعدته لإعادة العمل في الملعب الذي يعتمد عليه كمصدر دخل والتحضير للزواج، حيث يستأجر المكان ويستقبل الفرق الرياضية في ملعب معشب صغير بالقرب من مدخل مخيم المغازي.

وعبرت الأوساط الرياضية عن تقديرها لموقف هنية ومبادرته السريعة الاستجابة لمناشدة الشاب غنام، وأكد الجميع على أهمية دور هنية في دعم الرياضة الفلسطينية.