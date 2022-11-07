المواصلات توضح للرأي آلية التعامل مع شكاوى الفحص العملي للرخصة

غزة- بسام العطار- الرأي

جدد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، تأكيده أن من حق أي طالب التقدم بشكوى رسمية بحق مدرب السياقة، أو المدرسة التابع لها الطالب، وفي حال تعرضه لأي مظلمة أثناء تقديم الفحص العملي للحصول على رخصة القيادة.

وأوضح عرفات لـ"الرأي" مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة في حال وصلها كتاب شكوى أو اعتراض على نتيجة الفحص العملي بشرط لا تزيد مدته عن 48 ساعة فقط من تقديم الفحص العملي، من قبل أي من الطلبة من خلال "مدرسته"، يتم استقبالها والتعامل معها.

وأكد أنه يتم تشكيل لجنة اعتراض خاصة بالفحوصات العملية لدراسة حيثيات أداء الطالب أثناء الفحص العملي، وهذه اللجنة تتكون من مدير مدارس تعليم السياقة، وبعض الفاحصين ذو خبرة في هذا المجال، إضافة لذلك مندوب عن جمعية مدارس تعليم السياقة للنظر في قضية الشكاوي.

وقال: "إن اللجنة تقوم بالاطلاع على تسجيل الفيديو الخاص بالطالب أيضاً، والخروج بالتوصيات النهائية، مع إمكانية الاستماع للطالب المشتكي ومدرب الطالب الذي يرافقه أثناء الفحص العملي، في حال لم يتم وضوح الفيديو المسجل".

وبين عرفات أن وزارة النقل والمواصلات تشترط وجود كاميرا تصوير " داخل المركبة وخارجها، عند إجراء الاختبار العملي" لمنح رخصة القيادة.

وذكر أن الوزارة تهدف من تصوير الاختبار، إلى ضبط جودة العمل، خاصة أنه في أحيان كثيرة يعترض الطالب على نتيجة الفحص، وفي مثل هذه الحالة يأتي دور الكاميرا القادرة على توثيق الحديث داخل صالون المركبة وأمامها وخلفها، وتقدم تفاصيل كاملة عن الاختبار، والهدف من ذلك مصلحة الطالب.

ومن جهة أخرى شدد عرفات على ضرورة التزام مدارس السياقة بكافة اللوائح والأنظمة المتبعة، وعدم تقديم طلب للامتحان العملي للطالب، إلا في حال أكمل كافة الدروس العملية، وأصبح مؤهلاً للدخول في الفحص النهائي، لمنحه رخصة القيادة.