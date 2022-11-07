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العالم غداً على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة " قمر الدم"

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:47

وكالات- الرأي

يشهد العالم، غدًا الثلاثاء، خسوفاً قمرياً كاملاً بظاهرة فلكية تدعى "قمر الدم"، وهذا الخسوف الكلي لن يتكرر قبل عام 2025، وهي فرصة مثالية لمتابعة هذه الظاهرة الطبيعية المميزة.

وسوف يستمر ظهور القمر نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط مع ضوء غروب الشمس وشروقها.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

ويعتبر هذا الحدث هو الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في شهر مايو/ أيار الماضي.

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