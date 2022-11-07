الملك عبد الله يدعو الاحتلال إلى تجنب "الإجراءات الأحادية"

وكالات-الرأي:

دعا عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني،الاحتلال مساء اليوم، الإثنين، إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، وذلك خلال لقائه، مع رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد الملك عبد الله، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، على "ضرورة تكثيف العمل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على ضرورة أن "يتجنب الاحتلال أية إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، مجددا التأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة الفلسطينيين".

وأمس الأحد، قال نقلت هيئة بث الاحتلال "كان 11" عن مسؤولين أردنيين قولهم إن المملكة الأردنية قلقة جدا من حكومة الاحتلال القادمة بمشاركة الكاهاني إيتمار بن غفير.

ونقلت القناة عن هؤلاء المسؤولين دون تسميتهم تشديدهم على أن "أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى (في مدينة القدس المحتلة) ستؤثر بالتأكيد على العلاقات بين إسرائيل والأردن".

والإثنين، التقى الملك عبد الله أيضا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب الديوان الملكي.

كما التقى الرئيس البولندي، أندريه دودا، ورؤساء الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والكرواتي أندريه بلينكوفيتش، والتشيكي بيتر فيالا، والإيطالية جورجيا ميلوني.

والأحد، انطلقت قمة "كوب 27" وتستمر حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتُعقد في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر أكبر ضحايا التغير المناخي.