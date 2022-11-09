وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أمطار متفرقة على مختلف المناطق

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو الجمعة غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

والسبت المقبل، يكون الجو صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟