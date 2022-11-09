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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ألا تزيد تلك السلع عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.

 

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