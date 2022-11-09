أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:22
غزة – الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ألا تزيد تلك السلع عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
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