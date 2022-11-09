أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ألا تزيد تلك السلع عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.