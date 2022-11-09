الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 13 مواطناً من الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس كلا من: منتصر الشيخ، ومحمد أبو عيد، وعز منصور، من بلدة بدّو، وعدي عصام مرار، ومحمد علي داود، من قرية بيت دقو.

ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين محمد وعبد هشام عزام، من جبل خليفات في المدينة، وصلاح محمد أبو سرحان، من بلدة العبيدية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين هيثم محمد روبين الجعبري (30 عاما)، ومهند عبد السميع ابو رموز، عقب تفتيش منزليهما والتنكيل بهما.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طاهر فرح التميمي (27 عاماً) من النبي صالح، وعبد الرحيم جلال الريماوي (25 عاماً) من بلدة بيت ريما.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام مؤيد عويس (22 عاما) من قرية اللبن الشرقية بعد تفجير باب منزله، وتدمير محتوياته.