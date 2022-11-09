النظام الغذائي الشتوي.. 6 خضراوات يجب تناولها أهمها الفجل

الفواكه والخضراوات الطازجة غنية بالعناصر الغذائية عند تناولها في الموسم لأنها لم تتم معالجتها أو حفظها، عادةً ما يكون للفاكهة والخضراوات خارج الموسم نكهة أكثر اعتدالًا لأنها بمجرد قطفها ، تبدأ في فقد محتواها الغذائي، يمكن استخدام مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات الطازجة لمحاربة الأمراض، وإليك أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها خلال فصل الشتاء ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك خضراوات موسمية يجب أن تستهلكها في الشتاء ولماذا:



1. الفجل



الفيتامينات B و C ، وكذلك البوتاسيوم ، وفيرة في الفجل ترتبط نكهتها الحارة بـ isothiocyanates ، وهي فئة فريدة من المواد الكيميائية المحتوية على الكبريت والتي تم ربطها بالعديد من المزايا الصحية، تعمل هذه المواد النباتية القوية كمضادات للأكسدة في الجسم وتقليل الالتهاب يتوفر الفجل عادة في فصل الشتاء فقط.

2. الكرنب



تعطي هذه الخضار من فصيلة الكرنب وجبات الكثير من القرمشة اللذيذة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية ، يحتوي كوب واحد من الكرنب المفروم على 18 سعرًا حراريًا و 4 جرامات من الكربوهيدرات ، منها 2 من الألياف، تعد الألياف ممتازة للتحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في إدارة الوزن.





3. جذر البنجر



الخضراوات الجذرية المعروفة باسم البنجر لها لون أحمر ياقوتي مميز وخضراوات ورقية ، أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك البوتاسيوم ، وهو معدن يساعد في التحكم في ضغط الدم، كما أن المنجنيز متوفر بكثرة ، وهو معدن ضروري لتخليق الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد والمفاصل، نسبة عالية من فيتامينات ب التي تمنح الطاقة مثل حمض الفوليك، كما تم ربط انخفاض استهلاك حمض الفوليك في البحث بالاكتئاب.

4. الجزر



يمكن العثور على البيتا كاروتين ، الذي يمكن أن يتحول إلى فيتامين أ في الجسم ، بكثرة في الجزر يعتمد كل من جهاز المناعة والنمو والتطور المناسبين وصحة العين على فيتامين أ. مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات متوفرة بكثرة في الجزر، هذه تقلل من فرصة الإصابة بأمراض مزمنة.





5. البطاطا الحلوة



البطاطا الحلوة متوفرة على مدار السنة ولكنها مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، مع الألياف ، وبيتا كاروتين ، والفيتامينات A و C ، ومضادات الأكسدة ، تعد البطاطا الحلوة من العناصر الغذائية علاوة على ذلك ، نظرًا لأنها تحتل مرتبة منخفضة نسبيًا في مؤشر نسبة السكر في الدم .





6. كرنب أحمر



من الخضراوات الصليبية التي تنمو في المناخات الباردة ، على الرغم من أن الكرنب الأحمر والأخضر مغذيان للغاية ، إلا أن الكرنب الأحمر يتمتع بمظهر غذائي أعلى ، فهو مصدر جيد للبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين ب، مستويات مضادات الأكسدة .