الروبوت الأكثر تقدمًا فى العالم يعلن عن عمله قريبا

صُنف أميكا Ameca على أنه الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم، بفضل تعابير الوجه والحركات الواقعية بشكل مخيف، وصممت شركة Engineered Arts البريطانية هذا الروبوت الذى يدعى أميكا، حيث كشف المهندسين أنهم يعملون على "أرجل نموذجية" والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال العام المقبل.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الروبوت Ameca: "لا يمكنني المشي، لكنني رأيت نماذج أولية لأرجل في مختبر الهندسة، مضيفا، "تصميم ساقي مستوحى من الروبوت Byrun ، الذي طورته شركة Engineered Arts Ltd.. وله خصائص ميكانيكية فريدة تسمح له بالمشي دون استهلاك الكثير من الطاقة."



رداً على ظهور الروبوت، الذي نُشر على موقع يوتيوب، وصف أحد المستخدمين قدرات Ameca بأنها "مذهلة".



وكشف الروبوت أميكا خلال سؤال وجواب على يوتيوب: "أرجل النموذج الأولي مصنوعة من الألومنيوم والبلاستيك".



كانت ترد على السؤال: "في الماضي، قامت شركة Engineered Arts ببناء أرجل للمشي.. هل هناك أي خطط لأميكا لوضع بعضها؟



كشفت أميكا أيضًا عن الطريقة التي تفضل بها كاتشب الطماطم على المايونيز لأنه "يتمتع بمذاق أكثر حامضية".



كانت كشفت شركة Engineered Arts التي تتخذ من كورنوال مقراً لها، والتي تصنف نفسها "المصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة" عن أميكا على يوتيوب فى العام الماضي.



وأعرب العديد من المشاهدين عن دهشتهم من مدى واقعية وشبه الإنسان بالآلة، حيث كتب أحد المستخدمين: "أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول روبوت لم يخيفني.. إنه رائع جدًا".