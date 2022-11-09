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انستجرام يطرح خدمة جدولة النشر داخل التطبيق للشركات والمبدعين

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:54

انستجرام يطرح خدمة جدولة النشر داخل التطبيق للشركات والمبدعين
انستجرام يطرح خدمة جدولة النشر داخل التطبيق للشركات والمبدعين

يقوم Instagram بطرح جدولة النشر داخل التطبيق، مما يسمح لمستخدمين محددين بالتخطيط لمنشوراتهم مسبقًا دون الحاجة إلى استخدام Meta Creator Studio أو خدمات الجهات الخارجية، وفقا لتقرير انجادجيت التقنى.

وتمنح منصة مشاركة الصور والفيديو المملوكة لشركة Meta الشركات والمبدعين القدرة على جدولة البكرات والصور لمدة تصل إلى 75 يومًا داخل التطبيق نفسه.
 
واختبر Instagram الميزة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مما أعطى نسبة صغيرة من مجتمعه العالمى إمكانية الوصول إلى الأداة قبل هذا الإصدار . 
 
وللوصول إلى الميزة، سيتعين على المستخدمين المؤهلين الانتقال إلى "الإعدادات المتقدمة" بعد إنشاء منشوراتهم ولكن قبل مشاركتها مع متابعيهم.
 
ومن هناك، يمكنهم التبديل إلى "جدولة هذه المشاركة" وتحديد الوقت والتاريخ الذي يريدون نشره فيه، ثم يتعين عليهم العودة إلى المشاركة التي كانوا يقومون بإنشائها والضغط على "جدولة"، وفقًا لـ TechCrunch التى قدمت تقريرًا عن الاختبار، ويمكن رؤية المنشورات المجدولة فى قسم "المحتوى المجدول"، لكن الميزة تلغي الحاجة إلى استخدام موقع أو تطبيق Creator Studio المنفصل للحصول على تجربة أكثر سلاسة. 
 
ويبقى أن نرى ما إذا كانت الميزة ستتوفر للمستخدمين العاديين، ولم يذكر Instagram أي شيء عن طرح كامل فى نفس المنشور الذى أعلن فيه عن جدوله داخل التطبيق، كما أطلق Instagram Achievements  يمكن خلاله لمنشئي المحتوى إلغاء قفلهم من خلال اتخاذ إجراءات محددة، مثل التعاون مع منشئ آخر وإنشاء بكرات تفاعلية باستخدام استطلاعات الرأى والاختبارات.  
 

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