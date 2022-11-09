وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار العبرية

مدير سجن "جلبوع" يطلب التقاعد بفعل عملية "نفق الحرية"

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قدم مدير سجن "جلبوع" الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، "فردي بن شتريت" طلباً للتقاعد المبكر على خلفية تبعات عملية "نفق الحرية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "بن شتريت" تقدم بطلب التقاعد المبكر لأنه لم يعد يحتمل التعامل مع مسؤوليه الذين يحملونه مسؤولية الفشل في منع عملية "نفق الحرية".

وأشارت إلى أن مدير إدارة سجون الاحتلال، "كاتي بيري"، طلبت في الأيام الأولى بعد عملية "نفق الحرية" نقل "بن شتريت" لكن وزير الأمن الداخلي رفض ذلك بسبب أن لجنة التحقيق لم تكن قد انتهت من أعمالها.

يذكر أن عملية "نفق الحرية" التي حرر فيها ستة أسرى أنفسهم، من سجن "جلبوع"، شكلت هزة أمنية وسياسية لدى الاحتلال وأثارت اتهامات متبادلة بين أجهزته الأمنية والاستخبارية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟