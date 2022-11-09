الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت في دوما جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منشآت سياحية في قرية دوما، جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مزرعة مقامة على مساحة دونم و200 متر، تعود للمواطن نصر دوابشة، وتبلغ تكلفتها نصف مليون شيقل، إضافة إلى أربع منشآت سياحية "شاليهات" تعود للمواطن أحمد سلاودة، وتبلغ كلفتها 2.5 مليون شيقل.

وبحسب الاخطار، فإن قوات الاحتلال ستنفذ الهدم بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخيّرت أصحابها بين هدمها بأنفسهم أو تحمل تكلفة الهدم إذا قامت جرافاتها بذلك.

ولفت رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة إلى أن الاحتلال سلّم أهالي البلدة خلال عامي 2021 و2022، نحو 100 إخطار بوقف العمل والبناء بمنازل ومنشآت، بحجة تواجدها في المناطق المصنفة "ج".