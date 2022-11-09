سقوط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة في إحدى مناطق نابلس بالضفة الغربية، دون تحديد الأسباب.

وقال المتحدث في بيان له، إن طائرة مسيرة سقطت، اليوم، خلال نشاط للجيش في الضفة، دون أن يكشف عن طبيعة النشاط العسكري الذي كانت تقوم به.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة سقطت في منطقة قبر يوسف، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، مدعية بأنه لا يوجد خوف من تسريب المعلومات.

يشار إلى أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه، حيث اعترف الاحتلال خلال الفترة الماضية بسقوط طائرات في الخليل وأخرى في نابلس، وقبلها في قلقيلية وأيضا في جنين.