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الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، موكباً جنائزياً خلال مروره من المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الجنود منعوا المشيعين من عبور المدخل، وقام بإطلاق قنابل صوتية وقنابل غاز مسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق.

وأوضحت المصادر أن الموكب الجنائزي يعود للحاجة فتحية فخري موسى عوض، زوجة الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عياد عوض.

في سياق آخر، صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، منزلين متنقلين وسقف منزل في قرية بيرين شرق يطا جنوب الخليل.

ونشرت صفحات محلية أن سقف المنزلين مكون من الصفيح، ويعودان للمواطنين حازم أبراهم أبو نجمه وسعيد أبو حديد، كما تمت مصادر سقف منزل آخر لعائلة أبو صبيح.

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