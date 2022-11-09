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وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:37

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى، مساء اليوم، من خروج الأوضاع عن السيطرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء تصاعد عمليات الاقتحام لغرف وأقسام الأسرى.

وقالت الوزارة: إن تصاعد عمليات الاقتحام لغرف وأقسام الأسرى والاعتداء عليهم والتنكيل بهم ومصادرة مقتنياتهم، يعكس وحشية الاحتلال.

وأشارت وزارة الأسرى إلى أن التصرفات تنذر بتفجير الأوضاع داخل السجون وخروجها عن السيطرة”، مضيفًة: “ما أفرزته انتخابات الكنيست الأخيرة من صعود لليمين المتطرف الذي يسعى لحرمان الأسرى وسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية لن ينجح في كسر إرادة الأسرى، وسيعلم الاحتلال حينها أن المعركة لن تبقى داخل السجون وحدها.

وأمس الثلاثاء، اعتدى سجانون إسرائيليون على 3 أسرى فلسطينيين في غرف التوقيف بمحكمة عوفر.

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