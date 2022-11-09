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إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:49

الخليل- الرأي

أصيب خمسة مواطنين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما ادى الى اصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الاجزاء السفلية من الجسد، نقلوا على إثرها الى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق من هذا اليوم على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات على مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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